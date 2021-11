Fauteuil Roulant électrique Salsa M2 Mini

Fauteuil Roulant électrique ultra compact !

Fauteuil roulant électrique 6 roues



Le fauteuil roulant électrique ultra-compact ! Avec une base roues motrices centrales de seulement 52 cm de large !!

Avec une largeur totale de base motrice de seulement 52 cm, le Quickie Salsa M2 Mini n'a pas son équivalent au monde !! Du jamais vu !

Vous passez partout et n'avez plus à sacrifier la performance de votre fauteuil pour des problèmes d'encombrement, de dimensions. Le Salsa M2 Mini vous garantit une expérience de conduite à l'extérieur incroyable avec une maniabilité et une agilité sans égal en intérieur. Avec son assise multiréglable, ses suspensions aux 6 roues, son mécanisme anti-tangage et ses nombreuses options électriques .... plus besoin de renoncer à quoi que ce soit, le Salsa M2 MINI a tout ce que vous recherchez!

Avec prescription médicale :



Base de Remboursement Sécurité Sociale AA1 : 3487.95 € (Code LPPR 4130136)

Base de Remboursement Sécurité Sociale AA2 : 3938.01 €. (Code Lppr 41222757)

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise : 41 cm - 51 cm

Hauteur d'assise : 43 cm

Profondeur d'assise: 41 cm - 51 cm

Largeur hors-tout: 52 cm (base motrice) - 54 cm (assise 41 cm)

Longueur hors-tout : 112 cm

Vitesse : 6 et 10 km/h

Batteries : 41 Ah

Autonomie max.: 23 km

Rayon de giration : 55 cm avec potence centrale

Pente max de sécurité : 8°

Franchissement max : 7 cm

Electronique : R-Net

Poids minimal fauteuil : 97 kg

Poids max. Utilisateur : 140kg

Coloris : bleu, blanc, rouge, noir

Descriptif :

Grandes performances...

A l'extérieur vous allez partout, absolument partout et surout tout en confort. Avec ses 6 roues suspendues de façon indépendante (système de suspension breveté), vous apprécierez l'extrême confort quel que soit le terrain. De plus, doté de la technologie anti-pitch qui minimise les mouvements du corps, cette sensation de tangage est quasiment nulle, votre stabilité est assurée!. Ces performances, jusqu'à présent accessible avec un fauteuil d'extérieur plus imposant, sont aujourd'hui concentrées dans le fauteuil roulant motorisé le plus étroit du marché ..

... Grandes fonctionnalités

Qui dit Mini ne veut pas dire fonctionnalités moindres. Le Salsa M2 Mini utilise la même base motrice que le très reconnu Salsa M2 - elle est seulement moins large ! Toutes les fonctions, options qui font le succès de la version d'origine sont conservées, comme par exemple l'élévation électrique, le dossier inclinable électriquement et bien d'autres encore ..

Unité d'assise multi-réglable...

Un autre point fort de ce fauteuil roulant 6 roues est son système d'assise qui permet facilement d'ajuster la largeur et la profondeur de l'assise entre 41 et 51 cm. Mais aussi, la hauteur et l'angle du dossier, les accoudoirs ..

... et un design raffiné

Alliant le raffinement propre à Quickie et des prouesses techniques ainsi est né le fauteuil roulant electrique Salsa M2 Mini. Vous noterez le design moderne et épuré des bras des roues avant et arrière en noir mat, coloris idéal pour se marier avec n'importe quelle couleur de carénage, bleu, blanc, rouge ou noir ... A vous de faire votre choix!



Garantie 2 ans



Les conditions de ventes d'aide a l'autonomie pour le Fauteuil roulant électrique Salsa M2 : Aidealautonomie vous facilite l'expédition de votre fauteuil roulant par un simple appel téléphonique, nous préparons votre commande et expédions votre produit.



Notre démarche : Suite à la prescription de votre médecin pour l'achat d'un fauteuil roulant. Nous assurons les démarches de prise en charge selon les conditions de votre contrat.



Pour toutes informations complémentaires : 01.34.10.30.30.